Ridwan Kamil : Perlu Cara Sakral dan Populer Menjaga Semangat NKRI

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut perlu ada cara yang sakral dan populer untuk menjaga semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya yang dilakukan Kota Bogor dengan Kirab Bendera Merah Putih.

"Selamat menyambut Hari Kemerdekaan dimana perlu cara-cara yang kreatif, yang sakral, yang populer menjaga semangat NKRI. Salah satunya Festival Merah Putih dengan Kirab Merah Putih," kata Ridwan Kamil, Minggu (13/8/2023).

Kata dia, dalam Kirab Bendera Merah Putih ini seluruh lapisan masyarakat dapat memegang dan ikut membawa bendera raksasa. Hal ini sebagai simbol Indonesia merdeka dengan darah dan air mata.

"Semua orang boleh pegang, semua boleh membawa bendera itu ke jalan jalan utama untuk menyimbolkan bahwa bangsa ini tidak diberi hadiah tapi merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata," ungkapnya.