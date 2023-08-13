Breaking News: Kebakaran Melanda Pabrik di Cikarang, Puluhan Unit Damkar Dikerahkan

BEKASI - Kebakaran melanda sebuah pabrik di kawasan GIIC Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Minggu (13/8/2023), sekira pukul 11.57 WIB siang. Puluhan mobil pemadam kebakaran di kerahkan.

"Yang ke bakar pabrik di kawasan GIIC di Deltamas," kata Hoiru Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi, Minggu (13/8/2023).

Sementara, kata Dia, saat ini pihaknya menerjunkan puluhan unit mobil damkar dari wilayah lain selain dari Mako Cibitung untuk memadamkan kobaran api.

"Kami mendapat bantuan mobil damkar dari pos wilayah Cikarang dan Deltamas," katanya.

Sejauh ini, ia belum mengetahui pasti penyebab dan korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut.

"Petugas masih melakukan pemadaman api," ujar Dia.

(Fakhrizal Fakhri )