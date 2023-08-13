Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesan Ridwan Kamil ke Mahasiswa Pascasarjana IPB : Momentum Bonus Demografi Tidak Boleh Gagal

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |13:56 WIB
Pesan Ridwan Kamil ke Mahasiswa Pascasarjana IPB : Momentum Bonus Demografi Tidak Boleh Gagal
Ridwan Kamil saat memberikan sambutan di Student day Pascasarjana IPB (Foto: Okezone/Putra)
A
A
A

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai bonus demografi Indonesia pada tahun 2045 tidak boleh terlewatkan. Momentum yang sangat berharga tersebut tidak datang untuk kedua kalinya.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usai acara Student Day Mahasiswa Pascasarjana di IPB University Dramaga, Kabupaten Bogor, Minggu (13/8/2023) .

"Indonesia tidak boleh gagal, sebagai negara satu satunya 70 persen usia muda di 2045 momentum ini tidak datang 2 kali yang namanya bonus demografi," kata Ridwan Kamil, kepada wartawan.

Jika bonus domografi tersebut dapat dimanfaatkan, maka Indonesia akan menjadi super power. Tetapi, jika gagak maka tetap menjadi negara berkembang.

"Kalau berhasil, negara super power kalau gagal menjadi negara tetap negara berkembang. Oleh karena itu urusan stunting, urusan pendidikan, ekonomi hilirisasi, ekonoki digital harus dikuasi oleh semua generasi. Itu pesan saya ke mahasiswa IPB, ini kampus terbaik di Indonesia," harapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
IPB Ridwan Kamil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976//arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement