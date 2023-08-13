Pesan Ridwan Kamil ke Mahasiswa Pascasarjana IPB : Momentum Bonus Demografi Tidak Boleh Gagal

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai bonus demografi Indonesia pada tahun 2045 tidak boleh terlewatkan. Momentum yang sangat berharga tersebut tidak datang untuk kedua kalinya.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usai acara Student Day Mahasiswa Pascasarjana di IPB University Dramaga, Kabupaten Bogor, Minggu (13/8/2023) .

"Indonesia tidak boleh gagal, sebagai negara satu satunya 70 persen usia muda di 2045 momentum ini tidak datang 2 kali yang namanya bonus demografi," kata Ridwan Kamil, kepada wartawan.

Jika bonus domografi tersebut dapat dimanfaatkan, maka Indonesia akan menjadi super power. Tetapi, jika gagak maka tetap menjadi negara berkembang.

"Kalau berhasil, negara super power kalau gagal menjadi negara tetap negara berkembang. Oleh karena itu urusan stunting, urusan pendidikan, ekonomi hilirisasi, ekonoki digital harus dikuasi oleh semua generasi. Itu pesan saya ke mahasiswa IPB, ini kampus terbaik di Indonesia," harapnya.