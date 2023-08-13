Lagi Pelajar di Bogot Dibacok OTK, Korbannya Dua Orang

Korban pembacokan dilarikan ke rumah sakit (Dok Polisi)

BOGOR - Pemcabokan terhadap pelajar kembali terjadi di Bogor. Kali ini, dua pelajar menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal (OTK) di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Kasus ini, masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 12 Agustus 2023. Awalnya, korban berinisial F dan A sedang berboncengan motor hendak ke rumah temannya.

"Dalam perjalanannya, tiba-tiba dikejar oleh sekelompok anak SMP yang tidak dikenal, dengan membawa senjata tajam jenis celurit," kata Iwan dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Para pelaku menyabetkan celurit tersebut ke arah keduanya. Korban F terluka di bagian punggung, sedangkan korban A luka pada bagian dada.

"Setelah insiden tersebut, korban meninggalkan lokasi dan mencari pertolongan medis," tambahnya.