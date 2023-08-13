Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Garuk 4 Orang Gangster di Cibinong, Polisi: Ternyata Masih Pelajar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |14:21 WIB
Garuk 4 Orang Gangster di Cibinong, Polisi: Ternyata Masih Pelajar
Polisi tangap empat orang gangster (Foto: dok polisi)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengamankan 4 anggota gangster di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Anggota gengster tersebut rupanya masih berstatus pelajar.

"Keempat gengster yang kami amankan masih status pelajar," kata Kasat Samapta Polres Bogor Iptu Yogi Nugraha dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Keempat pelajar itu diamankan dari dua lokasi berbeda pukul 03.00 WIB dini tadi. Dua orang ditangkap di Cikaret dan dua lainnya di SPBU Brin.

"Tiga orang pelajar dari Kota Depok dan satu dari Kota Bogor," jelasnya.

Dari tangan mereka, polisi mendapati barang bukti senjata tajam jenis celurit, 2 motor serta empat buah handphone. Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut Satreskrim Polres Bogor.

"Mereka saat ini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut Satreskrim," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
