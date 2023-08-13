Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bagikan Prinsip Hidup ke Mahasiswa Pascasarjana IPB, Ridwan Kamil : Hidup untuk Ibadah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:22 WIB
Bagikan Prinsip Hidup ke Mahasiswa Pascasarjana IPB, Ridwan Kamil : Hidup untuk Ibadah
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membagikan kiat atau prinsipnya dalam menjalani kehidupan kepada para mahasiswa pascasarjana IPB University di Dramaga, Kabupaten Bogor. Pertama, yakinkan bahwa hidup ini untuk beribadah.

"Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tujuan hidup saya cuma itu, tujuan adik-adik juga itu. Niatkan kuliah di IPB jadi Rektor, jadi Gubernur, jadi apapun itu niatnya ibadah bayarannya ridho Tuhan, nikmat," kata Ridwan Kamil di hadapan mahasiswa pascasrjana IPB University, Minggu (13/8/2023).

Ia menyebutkan, sebagai pemimpin di Jawa Barat, ia tidak mau ambil pusing ketika menjadi perbincangan. Hal itu selama tidak melanggar hukum dan syariat agama.

"Ikhlas, diomongin, di-bully enggak penting selama kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar syariat. Karena pemimpin itu makhluk panggung, disorot dikomentari gesturnya, cara berpakian, cara ngomong, kepribadiannya semua. Kerja aja diomongin, kerja aja digibahin mending kerja sama-sama diomongin, tapi ada hasilnya," sambungnya.

Kedua, Ridwan Kamil meyakini kekuasaan diberikan hanya titipan dan sementara. Anugerah itu dapat diberikan oleh Allah SWT kepada siapa saja yang dikehendaki dan juga bisa kapan saja dicabut.

"Jadi selama berkuasa jangan macem-macem, pasti nanti dicabut. Apakah diberhentikan dengan SK, kayak saya tanggal 5 selesai 5 tahun saya ingin husnul khotimah kan. Ada yang dicabut karena perkara ditangkap KPK, ada yang dicabut karena mati sakit. Maka hidup itu hanya sementara," ucapnya.

Terakhir yakni sebaik mungkin selama hidup dapat memberikan manfaat kebaikan bagi orang banyak. Bisa melalui tenaga, pikiran, ataupun harta.

Halaman:
1 2
      
