HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Andy Afandy, Putra Kelahiran Koja Siap Ajak Milenial untuk Sejahtera

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |16:22 WIB
Bacaleg Perindo Andy Afandy, Putra Kelahiran Koja Siap Ajak Milenial untuk Sejahtera
Bacaleg Perindo Andy Afandy (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan (dapil) II, Andy Afandy kini bangga dapat menyambangi tanah kelahirannya di Gang Teladan III, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, guna mensosialisasikan program-program Partainya.

Andy yang berkumpul bersama warga tanah kelahirannya itu melalui kegiatan senam hari Minggu pagi, mencanangkan program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan aktivasi KTA berasuransi Perindo.

Bacaleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, Andy Afandy mengungkapkan kehadirannya di lingkungan Tugu Selatan karena adanya undangan warga yang sudah mengenalnya. Dia pun hadir dalam kegiatan senam rutin warga sekitar sekaligus membersamai dengan aktivasi KTA berasuransi tersebut.

"Kebetulan memang saya lahir dan dibesarkan disini, jadi tinggal ikut gabung hadir kegiatan yang sudah ada disini, yakni senam. Karena antusias warga atas pencalegan saya, jadinya sekaligus sosialisasi dan aktivasi KTA-berasuransi Perindo," ujar Andy di lokasi, Minggu (13/8/2023).

