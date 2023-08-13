Dua Sepeda Motor Kecelakaan di Tajur Bogor, Satu Tewas

BOGOR - Dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Satu orang meninggal dunia di lokasi dalam kejadian ini.

Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.30 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai D (23) melaju kencang dari arah Sukasari menuju Ciawi.

"Diduga pemotor (D) berkendara tidak hati-hati," kata Galih dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

BACA JUGA: Kecelakaan Maut Tewaskan Seorang Perawat di Tol Dalam Kota Jakarta

Sehingga, motor korban menabrak bagian belakang motor lainnya yang dikendarai A (25). Dalam kejadian ini, korban D meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan korban A mengalami luka ringan.

"Terbentur kepalanya ke aspal," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan kecelakaan tersebut langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya, korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

"Korban luka dibawa ke rumah sakit," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)