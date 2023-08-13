Warga Depok Tercebur Sumur, Evakusi Berlangsung Dramatis

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok berhasil mengevakuasi seorang warga bernama Fahmi Rangkuti yang tercebur sumur diduga terpleset saat memperbaiki mesin air di Jalan Kampung Rawasari RT 1 RW 6, Cipayung Jaya, Cipayung, Depok pada Minggu (13/8/2023).

"Evakuasi orang tercebur sumur dan selamat berjumlah satu orang. Diduga sedang memperbaiki mesin air terpeleset," kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo saat dikonfirmasi.

BACA JUGA: Damkar Bogor Evakuasi Warga Terjebak Lemas dalam Sumur di Bojonggede

Denny menyebut sebanyak dua unit ranger dari UPT Cipayung dan Pos Merdeka dikerahkan untuk mengevakuasi korban.