Kebakaran Pabrik Sparepart Mobil di Bekasi Akhirnya Padam Usai 5 Jam Dilalap Api

BEKASI - Sebuah pabrik sparepart mobil di Kawasan Greenland International Industrial Center, Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi hangus terbakar. Butuh waktu 5 jam petugas Damkar dari Kabupaten Bekasi untuk menjinakkan api.

"Yang kebakar ini bahan-bahan plastik ya kemungkinan ini produksi komponen onderdil mobil otomotif campuran juga ada komponen rumah tangga roda roda meja," ujar Komandan Regu Damkar Kabupaten Bekasi, Gunardi, Minggu (13/8/2023).

Kebakaran itu terjadi pada saat karyawan pabrik tangah bekerja. Meskipun tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Namun, api menghanguskan seluruh bagian bangunan dan isinya.

"Kalau untuk korban jiwa nggak ada belum ada laporan, jadi tadi keterangan dari sekuriti ada yang masuk juga tapi nggak semua karyawan yang masuk karena hari libur Minggu jadi beberapa line aja yang aktif nggak seperti hari biasa aja," tutur Dia.

Sebanyak 12 unit mobil Damkar dari kabupaten Bekasi di kerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api.

"Untuk kesulitan kita karena kondisi perusahaan sudah roboh ya kalau untuk air kita ngga ada kesulitan kebetulan air sudah cukup ini dari kawasan kalau kesulitan karena bangunan sudah 50 persen roboh aja," ungkap Dia.