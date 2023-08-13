Polisi Bakal Tindak Tegas Aksi Balapan Liar di Jalan Raya Parung-Ciputat

Aksi balap liar kerap digelar di Jalan Raya Parung Panjang - Ciputat/Foto: Tangkapan layar

DEPOK - Aksi balap liar kelompok remaja marak terjadi di Jalan Raya Parung-Ciputat, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Aksi mereka pun kerap diunggah di sosial media.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @sawangan_info aksi balap liar digelar tepat di depan The Park Sawangan. Terlihat sekumpulan remaja menunggangi motor 'brong' untuk melaksanakan aksi balap liar pada Minggu (13/8/2023) dini hari.

BACA JUGA:

"Malam Minggu dini hari depan The Park Sawangan," tulis laman Instagram @sawangan_info dikutip, Minggu (13/8/2023).

Sementara itu, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuady pun memerintahkan jajaran untuk menyelidiki aksi balap liar tersebut. Ia pun tidak segan untuk menindak tegas apabila kedapatan atau tertangkap basah menggelar aksi balap liar di Jalan Raya Parung-Ciputat tersebut.

BACA JUGA:

"Apabila diselidiki dan ditemukan bukti-bukti maka akan kami tindak tegas. Segala bentuk kegiatan yang mengganggu aktifitas masyarakat dan meresahkan masyarakat tentunya menjadi atensi untuk ditindaklanjuti," ucap Fuady.