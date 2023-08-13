Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bakal Tindak Tegas Aksi Balapan Liar di Jalan Raya Parung-Ciputat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |23:31 WIB
Polisi Bakal Tindak Tegas Aksi Balapan Liar di Jalan Raya Parung-Ciputat
Aksi balap liar kerap digelar di Jalan Raya Parung Panjang - Ciputat/Foto: Tangkapan layar
DEPOK - Aksi balap liar kelompok remaja marak terjadi di Jalan Raya Parung-Ciputat, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Aksi mereka pun kerap diunggah di sosial media.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @sawangan_info aksi balap liar digelar tepat di depan The Park Sawangan. Terlihat sekumpulan remaja menunggangi motor 'brong' untuk melaksanakan aksi balap liar pada Minggu (13/8/2023) dini hari.

"Malam Minggu dini hari depan The Park Sawangan," tulis laman Instagram @sawangan_info dikutip, Minggu (13/8/2023).

Sementara itu, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuady pun memerintahkan jajaran untuk menyelidiki aksi balap liar tersebut. Ia pun tidak segan untuk menindak tegas apabila kedapatan atau tertangkap basah menggelar aksi balap liar di Jalan Raya Parung-Ciputat tersebut.

"Apabila diselidiki dan ditemukan bukti-bukti maka akan kami tindak tegas. Segala bentuk kegiatan yang mengganggu aktifitas masyarakat dan meresahkan masyarakat tentunya menjadi atensi untuk ditindaklanjuti," ucap Fuady.

