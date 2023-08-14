Jadwal Lengkap Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023, Dimulai September!

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan jadwal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran akan dimulai pada 17 September 2023.

Jadwal seleksi CPNS dan PPPK 2023 itu tercantum dalam Surat Edaran 7948/B-KS.04.01/SD/K/2023 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023. Surat Edaran yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2023 itu ditandatangani Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto.

Sebagaimana diinformasikan, pemerintah menyediakan sebanyak 572.474 formasi bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun ini. CASN ini terdiri dari CPNS dan PPPK.

Rinciannya, Pemerintah Pusat akan membuka 28.903 lowongan untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sedangkan, untuk Pemerintah Daerah formasi yang tersedia sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Berikut rincian lengkap Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023:

1. Pendaftaran Seleksi: 17 September s.d. 3 Oktober 2023

2. Seleksi Administrasi: 17 September s.d. 5 Oktober 2023

3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 6 s.d. 9 Oktober 2023

4. Masa Sanggah: 10 s.d. 12 Oktober 2023

5. Jawab Sanggah: 10 s.d. 14 Oktober 2023

6. Pengumuman Pasca Sanggah: 13 s.d. 19 Oktober 2023

7. Penarikan data final: 20 s.d. 22 Oktober 2023

8. Penjadwalan SKD CPNS: 23 s.d. 26 Oktober 2023

9. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS: 27 s.d. 30 Oktober 2023

10. Pelaksanaan SKD CPNS: 31 Oktober s.d. 9 November 2023

11. Pengolahan Nilai SKD CPNS: 7 s.d. 11 November 2023

12. Pengumuman Hasil SKD CPNS: 12 s.d. 14 November 2023

13. Masa Sanggah: 15 s.d. 17 November 2023