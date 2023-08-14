Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ongkos Politik Caleg DPR RI Capai Rp40 Miliar, Waketum MUI Geleng-Geleng

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:04 WIB
Ongkos Politik Caleg DPR RI Capai Rp40 Miliar, Waketum MUI Geleng-Geleng
Ongkos politik untuk menjadi anggota legislatif di DPR RI disebut capai Rp40 miliar (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI, Anwar abbas mengaku geleng-geleng usai mendengar ongkos politik untuk menjadi Caleg DPR pada gelaran Pemilu mencapai Rp40 miliar. Dirinya juga menyesalkan sebab para DPR RI nantinya akan sibuk untuk berfikir mengembalikan investasi yang sudah ditanam sebelum terpilih.

"Hal ini tentu saja membuat kita geleng-geleng kepala, jelas-jelas sangat patut kita sesalkan karena bagaimana mungkin kita akan menumpangkan harapan kepada orang yang sibuk berfikir untuk dapat mengembalikan investasi yang sudah dia tanam atau hutang yang harus dia bayar?" kata Anwar dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Sehingga, sambungnya. akibatnya dunia politik kita sudah bagaikan sebuah pasar di mana para pelaku yang ada sibuk bertransaksi untuk kepentingan dirinya dan kelompok serta partainya.

Bahkan, Anwar melihat para oknum caleg tersebut tidak segan-segan melakukan apa saja termasuk mewarnai ayat-ayat dan pasal-pasal dalam pembahasan sebuah rancangan UU. Akhirnya setelah disahkan menjadi UU, rakyat sangat dirugikan rakyat dan juga sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat dari UUD 1945.

"Hal ini bisa terjadi karena yang penting bagi mereka bukanlah bagaimana mereka bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta patuh kepada konstitusi. Tapi adalah bagaimana caranya supaya modal yang sudah mereka tanam bisa kembali dan keuntungan yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan," ujarnya.

Lebih lanjut dia menyebut jika dalam pemilu yang akan datang hal serupa masih saja terus terjadi. Maka tentu tipis sekalilah harapan nasib rakyat banyak terutama nasib mereka- mereka yang ada di lapis bawah akan bisa berubah.

"Untuk itu kita harus bisa mengusahkan secara bersama-sama bagaimana caranya agar pemilu 2024 yang akan datang benar-benar bisa dilaksanakan dengan biaya atau ongkos yang semurah-murahnya. karena dengan itulah kita akan bisa mendapatkan anggota DPR yang benar-benar mampu mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat," tuturnya.

Menurutnya hal tersebut penting agar masyarakat dapat berharap terciptanya sebuah perubahan yang benar-benar berarti dan bermakna. "Di mana rakyatnya akan bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia semoga," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
