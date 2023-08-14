Cuaca di Sejumlah Kota Besar Berawan pada Awal Pekan Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia cenderung berawan pada awal pekan ini, Senin (14/8/2023).

Dilansir dari laman resmi BMKG, prakiraan cuaca di sejumlah kota besar diawali dari Pulau Sumatera, seperti Kota Banda Aceh dan Pangkalpinang diprediksi cerah berawan.

"Situasi serupa juga diprediksi di Kota Padang dan Bandar Lampung. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Bengkulu, Tanjungpinang, dan Pekanbaru," demikian dilansir Antaranews.

Kota Palembang diprediksi berkabut, wilayah Medan berpeluang hujan ringan, dan waspadai potensi hujan petir di Kota Jambi.

Prakiraan cuaca di Pulau Jawa diprediksi cerah berawan berada di Serang dan Surabaya. Wilayah Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung.

Prakiraan cuaca di Bali, NTB dan NTT diprediksi cerah berawan hingga berawan.