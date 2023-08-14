Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cuaca di Sejumlah Kota Besar Berawan pada Awal Pekan Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:56 WIB
Cuaca di Sejumlah Kota Besar Berawan pada Awal Pekan Ini
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia cenderung berawan pada awal pekan ini, Senin (14/8/2023).

Dilansir dari laman resmi BMKG, prakiraan cuaca di sejumlah kota besar diawali dari Pulau Sumatera, seperti Kota Banda Aceh dan Pangkalpinang diprediksi cerah berawan.

"Situasi serupa juga diprediksi di Kota Padang dan Bandar Lampung. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Bengkulu, Tanjungpinang, dan Pekanbaru," demikian dilansir Antaranews.

Kota Palembang diprediksi berkabut, wilayah Medan berpeluang hujan ringan, dan waspadai potensi hujan petir di Kota Jambi.

Prakiraan cuaca di Pulau Jawa diprediksi cerah berawan berada di Serang dan Surabaya. Wilayah Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung.

Prakiraan cuaca di Bali, NTB dan NTT diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100/kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement