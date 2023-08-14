Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Hadiri Peringatan Hari ke-62 Pramuka dan Buka Raimuna Nasional Sore Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |08:10 WIB
Wapres Hadiri Peringatan Hari ke-62 Pramuka dan Buka Raimuna Nasional Sore Ini
Wapres KH Ma'ruf Amin akan menghadiri Hari Pramuka di Buperta sore ini (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan menghadiri Peringatan Hari ke-62 Pramuka dan Pembukaan Raimuna Nasional (Rainas) XII Tahun 2023, di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta), Jambore Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2023).

“Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-62 dan Pembukaan Raimuna Nasional XII Tahun 2023 di Lapangan Utama Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta), Jambore Cibubur, Harjamukti, Jakarta Timur pukul 16.00 – selesai,” tulis informasi dari agenda yang dibagikan Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wapres yang diterima MNC Portal.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo mengungkapkan bahwa seluruh unsur sudah siap melaksanakan upacara pembukaan Rainas 2023. Bahkan, acara ini dimeriahkan berbagai aksi di antaranya drum band, hingga atraksi terjun payung atau free fall dari penerjun-penerjun TNI Angkatan Darat (AD).

“Kalau melihat kesiapan Insya Allah dengan pengecekan akhir ini, baik dari petugas upacara, pimpinan upacara, dan pelaksanaan gladi bersih ini Insya Allah berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Di isi dengan terjun bebas yang didukung dari Angkatan Darat (AD) itu penerjunnya dari Kopassus, Kostrad, dan jajaran angkatan darat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bachtiar memastikan sebanyak 25.000 anggota Penegak dan Pandega dari kontingen-kontingen seluruh Indonesia sudah berada di Buperta.

“Semua peserta sudah hadir semua, Insya Allah bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Presiden,” ucapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
