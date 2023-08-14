Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai Tersangka Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |08:20 WIB
Bareskrim Periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai Tersangka Hari Ini
Kamaruddin diperiksa polisi sebagai tersangka hari ini (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menetapkan Pengacara Kamaruddin Simanjutak sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong.

Kamaruddin bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada hari ini, Senin (14/8/2023).

"Pemeriksaan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta.

Kamaruddin Simanjutak ditetapkan tersangka terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, ANS Kosasih.

Sebelumnya, Pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, resmi dilaporkan oleh kuasa hukum Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih, Duke Arie Widagdo ke Polres Jakarta Pusat, Senin 5 Agustus 2022.

Laporan itu pun telah diterima kepolisian dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 5 September 2022.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186146/wamenkomdigi_nezar_patria-TYvu_large.jpeg
Wamenkomdigi Bongkar Modus Baru Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186143/enda_nasution-yZDA_large.jpg
Waspada Beragam Bentuk Hoaks, Lucu hingga Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161451/polri-biJW_large.jpg
Geram! Irjen Karyoto Kejar Penyebar Hoaks yang Fitnah Dirinya Marahi Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/519/3134479/hoaks-TWsM_large.jpg
Pakai AI Kelabui 100 Korban, 3 Penyebar Hoaks Promo Motor Murah Catut Nama Sejumlah Gubernur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091789/hoax-tL4o_large.jpg
Beredar Rekaman Suara Mirip Jokowi Terkait Ahmad Luthfi Ternyata Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/525/3089205/tim_sar-SPf6_large.jpg
Beredar Kabar 2 Orang Hanyut di Sungai Cigede Dayeuhkolot, Tim SAR: Hoaks!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement