Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Hari Kejepit, Apakah 18 Agustus 2023 Ditetapkan Cuti Bersama?

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |10:13 WIB
Jadi Hari Kejepit, Apakah 18 Agustus 2023 Ditetapkan Cuti Bersama?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada 2023 jatuh pada Kamis, 17 Agustus 2023. Hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2023 menjadi hari libur nasional atau tanggal merah.

Lantas, benarkah pada Jumat 18 Agustus 2023, menjadi hari kejepit ada cuti bersama dari pemerintah?

Setiap memutuskan hari libur nasional pemerintah akan mengumumkannya ke publik. Namun, berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 dipastikan bahwa 18 Agustus 2023 bukan libur nasional maupun cuti bersama.

Sehingga libur HUT ke-78 RI hanya satu hari, tepatnya pada Kamis, 17 Agustus 2023. Itu berarti tanggal merah pada Agustus hanya jatuh pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023.

Lalu berdasarkan SKB 3 Menteri, masih ada sejumlah tanggal libur nasional dan cuti bersama hingga akhir tahun 2023. Seperti Kamis, 28 September yakni libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161238/tanggal_merah-C0zI_large.jpg
Pemerintah Ternyata Tetapkan 18 Agustus Cuti Bersama Bukan Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161227/pemerintah-pcGC_large.jpg
Kabar Baik! SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 Akhirnya Terbit, Cek Selengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160644/pemerintah-S4eq_large.jpg
Kabar Baik! Istana Segera Terbitkan SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159654/libur-Plr4_large.jpg
Hore! Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127735/tmii-Kv5l_large.jpg
Hampir 20 Ribu Orang Kunjungi TMII di Hari Kedua Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/338/3107865/mrt-05W8_large.jpg
Begini Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mi'raj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement