Jadi Hari Kejepit, Apakah 18 Agustus 2023 Ditetapkan Cuti Bersama?

JAKARTA - Perayaan HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada 2023 jatuh pada Kamis, 17 Agustus 2023. Hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2023 menjadi hari libur nasional atau tanggal merah.

Lantas, benarkah pada Jumat 18 Agustus 2023, menjadi hari kejepit ada cuti bersama dari pemerintah?

Setiap memutuskan hari libur nasional pemerintah akan mengumumkannya ke publik. Namun, berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 dipastikan bahwa 18 Agustus 2023 bukan libur nasional maupun cuti bersama.

Sehingga libur HUT ke-78 RI hanya satu hari, tepatnya pada Kamis, 17 Agustus 2023. Itu berarti tanggal merah pada Agustus hanya jatuh pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023.

Lalu berdasarkan SKB 3 Menteri, masih ada sejumlah tanggal libur nasional dan cuti bersama hingga akhir tahun 2023. Seperti Kamis, 28 September yakni libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.