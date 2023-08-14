Gunung Ili Lewotolok Erupsi Lagi, Tinggi Letusan Kini 700 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Ili Lewotolok di Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengalami erupsi, Senin 14 Agustus 2023, pukul 11.04 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan tinggi letusan 700 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ili Lewotolok pada hari Senin, 14 Agustus 2023, pukul 11:04 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 700 m di atas puncak (± 2123 m di atas permukaan laut)," ungkap Petugas Pos Gunung Api, Fajaruddin M. Balido dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Sementara itu, dilaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30.7 mm dan durasi 126 detik.

