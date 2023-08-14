Menangkan Ganjar, Relawan Siap Turun hingga ke Akar Rumput

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar memastikan siap turun ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) di Pilpres 2024. Relawan tak gusar dengan berbagai dinamika politik yang terjadi menjelang Pilpres 2024.

Menurut Juru Bicara Sahabat Ganjar, Mahatir Muhammad, relawan Sahabat Ganjar akan semakin solid, bekerja cepat dan turun hingga akar rumput untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden selanjutnya.

Ganjar dari PDIP, kata Mahatir, telah didukung sejumlah partai, baik parlemen seperti PPP maupun partai nonparlemen Partai Perindo dan Hanura. Sahabat Ganjar yakin dengan kekuatan yang telah dibangun sedari dulu dapat menyukseskan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Mari kita bersama-sama, bergotong-royong, lari marathon bersama untuk mendukung Ganjar Pranowo yang telah terbukti prestasinya selama menjadi Gubernur Jawa Tengah dan akan membawa Indonesia maju di tahun 2024 ke depannya,” ujar Mahatir, Minggu 13 Agustus 2023.