Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menangkan Ganjar, Relawan Siap Turun hingga ke Akar Rumput

Rico Afrido S , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |12:01 WIB
Menangkan Ganjar, Relawan Siap Turun hingga ke Akar Rumput
Jubir Sahabat Ganjar, Mahatir Muhammad (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar memastikan siap turun ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) di Pilpres 2024. Relawan tak gusar dengan berbagai dinamika politik yang terjadi menjelang Pilpres 2024.

Menurut Juru Bicara Sahabat Ganjar, Mahatir Muhammad, relawan Sahabat Ganjar akan semakin solid, bekerja cepat dan turun hingga akar rumput untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden selanjutnya.

Ganjar dari PDIP, kata Mahatir, telah didukung sejumlah partai, baik parlemen seperti PPP maupun partai nonparlemen Partai Perindo dan Hanura. Sahabat Ganjar yakin dengan kekuatan yang telah dibangun sedari dulu dapat menyukseskan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Mari kita bersama-sama, bergotong-royong, lari marathon bersama untuk mendukung Ganjar Pranowo yang telah terbukti prestasinya selama menjadi Gubernur Jawa Tengah dan akan membawa Indonesia maju di tahun 2024 ke depannya,” ujar Mahatir, Minggu 13 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement