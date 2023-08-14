Beredar Video Ribuan Warga Indramayu Bakar Ponpes Al Zaytun, Ini Faktanya!

INDRAMAYU - Beredar di media sosial sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dalam keterangannya, unggahan video tersebut bertuliskan "TEPAT MALAM INI RIBUAN WARGA INDRAMAYU KOMPAK B4K4R PONPES AL ZAYTUN..".

Video berdurasi 9 menit 22 detik itu dibagikan di media sosial facebook pada Kamis 10 Agustus 2023 dan telah dilihat lebih dari 85 ribu kali. Banyak pula warganet yang merespon video dengan judul warga bakar Ponpes Al Zaytun tersebut.

Perihal beredarnya video itu, Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Ipda Tasim memastikan video itu hoaks.

"Video itu hoaks," ujar Ipda Tasim, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (14/8/2023).

Ipda Tasim menambahkan, bahwa Polres Indramayu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Pihaknya, juga meminta masyarakat untuk menyaring semua informasi yang diterima, hal ini sekaligus untuk menangkal beredarnya berita hoaks.

"Mari sama-sama kita menangkal hoaks atau berita bohong," kata dia.