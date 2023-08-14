Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beredar Video Ribuan Warga Indramayu Bakar Ponpes Al Zaytun, Ini Faktanya!

Andrian Supendi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |12:13 WIB
Beredar Video Ribuan Warga Indramayu Bakar Ponpes Al Zaytun, Ini Faktanya!
Hoaks Ponpes Al Zaytun dibakar massa (Foto: Tangkapan layar/Andrian Supendi)
A
A
A

INDRAMAYU - Beredar di media sosial sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dalam keterangannya, unggahan video tersebut bertuliskan "TEPAT MALAM INI RIBUAN WARGA INDRAMAYU KOMPAK B4K4R PONPES AL ZAYTUN..".

Video berdurasi 9 menit 22 detik itu dibagikan di media sosial facebook pada Kamis 10 Agustus 2023 dan telah dilihat lebih dari 85 ribu kali. Banyak pula warganet yang merespon video dengan judul warga bakar Ponpes Al Zaytun tersebut.

Perihal beredarnya video itu, Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Ipda Tasim memastikan video itu hoaks.

"Video itu hoaks," ujar Ipda Tasim, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (14/8/2023).

Ipda Tasim menambahkan, bahwa Polres Indramayu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Pihaknya, juga meminta masyarakat untuk menyaring semua informasi yang diterima, hal ini sekaligus untuk menangkal beredarnya berita hoaks.

"Mari sama-sama kita menangkal hoaks atau berita bohong," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162817/umi-lkA4_large.jpg
Bersumpah di Atas Al-Quran, Umi Cinta Klarifikasi Tuduhan Soal Surga dan Infaq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162811/aliran_sesat-FMob_large.jpg
Duh! Pengikut Umi Cinta Pengajian 'Masuk Surga Bayar Rp1 Juta’ Capai Puluhan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162476/kusumo-ukG8_large.jpg
Bikin Geger! Pengajian Umi Cinta di Bekasi, Bayar Rp1 Juta Bisa Masuk Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032200/mui-respons-viralnya-abuya-mama-ghufron-sangat-menyesatkan-masyarakat-gbueoIVU9o.jpg
MUI Respons Viralnya Abuya Mama Ghufron : Sangat Menyesatkan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/608/2985682/nabi-palsu-mengaku-diutus-bubarkan-islam-ditangkap-polisi-ZDSig246dU.jpg
Nabi Palsu Mengaku Diutus Bubarkan Islam Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/519/2977772/selain-gus-samsudin-polda-jatim-bidik-tersangka-lain-konten-tukar-pasangan-2VsYPtxf3L.jpg
Selain Gus Samsudin, Polda Jatim Bidik Tersangka Lain Konten Tukar Pasangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement