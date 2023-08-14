Jokowi : Kualitas Udara di Jabodetabek Sangat Buruk!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi (Jabodetabek) dinilai sangat buruk.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam arahannya pada Rapat Terbatas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini Senin (14/8/2023).

"Kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat, sangat buruk," kata Jokowi dalam arahannya.

"Tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," tambahnya.

Jokowi mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara di Jabodetabek semakin buruk, di antaranya musik kemarau berkepanjangan hingga pembuangan emisi.

"Kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Serta pembuangan emisi dari transportasi," kata Jokowi.