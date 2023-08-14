Harta Karun Soekarno dengan Segudang Misteri Tersimpan di Bumi Indonesia

JAKARTA - Penemuan harta karun yang diklaim masyarakat Kabupaten OKI, Sumatera Selatan sempat menggegerkan masyarakat. Dari harta karun yang ditemukan, ada emas bergambar Soekarno.

Bumi Indonesia disebut-sebut menyimpan banyak harta karun tersembunyi yang hingga kini belum terungkap. Ada harta karun Soekarno yang masih misterius.

Kemudian, harta karun Kapal Flor de La Mar. Di dalam kapal ini disebut-sebut terdapat 60 ton emas dengan total mencapai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai Rp34,6 triliun.

Misteri harta karun di Indonesia merupakan buah dari sejarah panjang, mulai dari masa kerajaan, perang, penjajahan hingga saat ini. Tidak heran para pemburu mengincar harta karun di Indonesia yang disebut masih terkubur dalam perut bumi.

Berikut cerita soal harta karun di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Harta Karun Peninggalan Belanda

Gunung Salak terkenal akan banyaknya cerita mistis yang turut menemani para pendaki yang berkunjung. Namun, ternyata di balik cerita-cerita tersebut, tersimpan cerita mengenai harta karun yang disembunyikan pihak Belanda di gunung ini.

Pada 1942, ketakutan tentara Belanda bahwa Jepang akan merampas harta milik mereka membuat pihak Belanda menyembunyikannya di gunung ini. Mereka kemudian membuat peta sebagai penunjuk arah menuju harta saat kembali ke Indonesia.