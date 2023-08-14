Wapres: Pemerintah Serius Atasi Polusi Udara di Jabodetabek

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah serius untuk mengatasi polusi udara di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Sementara itu, menurut Air Quality Index (AQI) per 14 Agustus 2023, Tangerang Selatan dan Jakarta mempunyai udara paling buruk. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir Jakarta selalu menjadi kota dengan udara buruk di dunia.

“Saya kira pemerintah memang serius ya untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek ini ya,” tegas Wapres di Istana Wapres, Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut, Wapres mendorong agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum. Mengingat, sudah banyak bus-bus listrik yang telah disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Selain untuk kemudian supaya banyak menggunakan kendaraan umum, yang sekarang ini sudah mulai menggunakan bus-bus listrik ya,” kata Wapres.