Optimisme Ganjar Pranowo Sudah Kuat dan Melekat di Masyarakat

(Foto : Istimewa)

JAKARTA - Sikap Bacapres Ganjar Pranowo dengan tetap optimis menghadapi Pilpres 2024 kendati PKB, Golkar, dan PAN ke Gerindra mendukung Prabowo Subianto, diapresiasi.

“Sikap biasa saja dari Ganjar Pranowo tepat. Optimisme Ganjar sudah kuat dan melekat di masyarakat. Ganjar Pranowo berhasil membangun personal branding-nya dengan baik untuk mempengaruhi secara positif para pemilih di 2024,” ujar Pengamat politik, Emil Rahadiansyah, Senin (14/8/2023).

Emil pun memuji sikap Ganjar yang tidak berlebihan dalam merespons berlabuhnya Golkar dan PAN ke Prabowo. Dia menilai Ganjar sebenarnya sudah berhasil membangun citranya dengan baik selama ini.

Dia mengatakan, suara hasil Pemilu 2024, tetap ditentukan oleh masyarakat langsung. Sehingga yang menjadi jaminan adalah visi, misi dan berbagai program dari para calon.

“Karena masyarakat sudah semakin cerdas dan bijak untuk memahami bahwa tujuan dari sebuah pemilu bukanlah tentang kekuasaan tetapi lebih tentang bagaimana memunculkan pemimpin yang siap melayani masyarakat,” ujar Emil dalam keterangan resminya.

Dirinya menjelaskan dengan bergabungnya Golkar dan PAN pasti sudah menyusun dan mengatur strategi untuk menampilkan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menjadi pendamping Prabowo sebagai cawapres di Pilpres 2024.

“Hal ini bisa membuat bingung dan dilema Prabowo untuk memilih siapa dari ketiga bakal cawapres dari masing-masing partai pendukung. Golkar mencalonkan Airlangga Hartarto, PAN mencalonkan Erick Thohir sementara PKB mencalonkan Cak Imin,” ujar Emil.