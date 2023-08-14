Jokowi Berikan 18 Tokoh Bintang Kehormatan, Wishnutama Terima Bintang Mahaputera Nararya

Wishnutama menerima Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi. (Foto: Setpres)

JAKARTA - Sebanyak 18 tokoh menerima bintang tanda kehormatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi bintang tersebut secara langsung di Istana Negara pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023.

Wishnutama Kusubandio merupakan salah orang yang menerima bintang kehormatan tersebut. Wishnu mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya.

Jokowi juga memberikan kepada 17 orang lainnya Tanda Kehormatan antara lain Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Jasa Pratama dan Bintang Jasa Naraya.

Pemberian tanda kehormatan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 66, 67, 68 dan 69 TK tahun 2023 tentang penganugrahan tanda kehormatan Adipradana, Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma.

Berikut nama-nama yang menerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan:

Bintang Republik Indonesia Adipradana

- Iriana, Istri Presiden RI Joko Widodo.

Bintang Mahaputera Adipradana

- Wury Estu Handayani

- Anggota Komisi Yudisial, Sukma Violetta

- Wakil Ketua MK, Saldi Isra