Respons Jokowi Golkar dan PAN Deklarasi Dukung Prabowo: Itu Urusan Partai

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) turut mengomentari deklarasi Partai Golkar dan PAN yang mendukung Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan urusan masing-masing partai politik.

"Ya itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Urusan partai-partai," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut, Jokowi mengaku belum berkomunikasi intensif dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto maupun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Ndak, ndak Ndak, Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama, itu urusan Partai. Saya bukan ketua partai. Saya presiden," Jokowi menambahkan.