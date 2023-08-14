Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkait Politik Praktis, Yenny Wahid: Nanti Mojok Sama Mas Ganjar

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |13:46 WIB
Terkait Politik Praktis, Yenny Wahid: Nanti Mojok Sama Mas Ganjar
Yenny Wahid bakal mojok dengan Ganjar untuk bicara politik praktis (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Putri kedua Presiden Abdurachman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid mengatakan dirinya tidak membahas soal politik praktis dengan Ganjar Pranowo sebagai Bacapres saat bersilaturahmi dengan ibundanya, Sinta Nuriyah pada Minggu 13 Agustus 2023, malam.

Hal tersebut disampaikan Yenny saat disinggung apakah pertemuan tersebut dirinya sempat diajak Ganjar untuk bergabung dan berjuang bersama dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Kalau bicara politik itu nanti, bukan di depan ibu lah. Kalau depan ibu, ya pasti politik kebangsaan," kata Yenny dikutip Senin (14/8/2023).

Yenny mengaku secara pribadi siap untuk membahas politik praktis bersama Ganjar secara personal pada akhirnya nanti.

"Kalau politik praktis, nanti saya sama mas Ganjar saja akan mojok sendiri, ada saatnya nanti," ujarnya.

Kendati demikian, dia mengaku sampai saat ini rencana pembahasan politik praktis tersebut belum diagendakan.

Halaman:
1 2
      
