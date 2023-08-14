Kisah Sri Sultan Hamengku Buwono IX Sang Pencetus Istilah Pramuka

JAKARTA- Kisah Sri Sultan Hamengku Buwono IX sang pencetus istilah Pramuka menarik untuk dibahas. Pramuka yang kepanjangan dari Praja Muda Karana Diresmikan pada Tahun 1961. Salah Satu tokoh yang terkenal ikut memperkenalkan Pramuka di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dilansir beragam sumber, Senin (14/8/2023) perkembangan Gerakan Pramuka di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di tahun 1961 sangat banyak organisasi kepanduan sehingga digabungkan menjadi satu kesatuan yang besar.

Saat itu, Presiden Soekarno mengatakan, banyaknya organisasi Kepanduan yang pada saat itu menjamur di Indonesia perlu diperbaiki.

Oleh karena itu, ditanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno membentuk Pengurus Pembentukan Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi salah satu pengurusnya.

Pramuka resmi didirikan pada 14 Agustus 1961. Gerakan Kepanduan mulai mempublikasikan kepada rakyat Indonesia. Kemudian Sri Sultan HB IX diangkat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka selama empat periode.