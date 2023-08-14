Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Akan Pidato Kenegaraan dan Laporkan Kinerja Lembaga Negara di Sidang MPR

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:43 WIB
Presiden Jokowi Akan Pidato Kenegaraan dan Laporkan Kinerja Lembaga Negara di Sidang MPR
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang MPR. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melaporkan kinerja lembaga negara dan nota keuangan dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI pada 16 Agustus 2023.

Bamsoet menyampaikan hal itu dalam konferensi pers tentang Persiapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2023 di Lobby Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, pada Senin (14/8/2023) siang.

"Agenda pokok sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD 2023 adalah pidato Presiden RI tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78," ujar Bamsoet.

Ia menyebutkan, pokok acara sidang MPR akan dimulai dari pembukaan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD oleh Ketua MPR. Kedua pidato pengantar Ketua MPR dalam rangka sidang tahunan MPR.

Ketiga pidato pengantar Ketua DPD dalam rangka sidang bersama DPR dan DPD.

"Keempat pidato Presiden dalam rangka penyampaian kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78," kata Bamsoet.

Kemudian ditutup dengan pembacaan doa, persembahan lagu-lagu daerah, terakhir penutupan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPD.

"Kemudian setelah itu kita break, dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan pemerintah dalam sidang paripurna DPR RI," tuturnya.

Berbagai persiapan, kata Bamsoet, telah dilakukan MPR untuk memastikan agenda sidang tahunan 2023 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Di antaranya melalui rapat pimpinan majelis pada 8 Agustus 2023, dan pertemuan konsultasi dengan Presiden RI Joko Widodo pada 9 Agustus 2023 lalu. Memantapkan pelaksanaan geladiresik akan dilaksanakan pada 15 Agustus jam 13.00," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163772/pemerintah-3Sqn_large.jpg
Menteri Kabinet hingga Pimpinan Lembaga Negara Hadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160975/mpr-yiL2_large.jpg
MPR Segera Bahas PPHN Usai Terima Naskah dari Badan Pengkajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152648/gedung-5DgJ_large.jpg
KPK Periksa Dua Saksi Dalami Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152468/kpk_cegah_mantan_sekjen_mpr_ke_luar_negeri-wZ8B_large.jpg
KPK Cegah Mantan Sekjen MPR ke Luar Negeri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/337/3121537/mpr-m7KJ_large.jpg
Ida Fauziyah: Mengamalkan 4 Pilar Bentuk Kecintaan kepada Negara dan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111445/mpr-0461_large.jpg
Pelaksana Kedaulatan Rakyat, Peran MPR Perlu Diperkuat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement