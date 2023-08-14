Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Secercah Harapan di Bawah Tanaman Penghasil Minyak Nabati

Demon Fajri , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:54 WIB
Secercah Harapan di Bawah Tanaman Penghasil Minyak Nabati
Penantian siswa SD 104 Bengkulu akan akhir bersih terwujud berkat program TMMD Kodim 0407/Bengkulu (Foto: Okezone/Demon)
BENGKULU - Cahaya mentari mengiringi langkah perempuan paruh baya menerebos semak belukar areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu. Secara perlahan langkah kakinya, meneroka melintasi rerumputan setinggi betis orang dewasa menuju tempat pencarian biji kelapa sawit yang memberondol atau lepas dari tandan buah segar (TBS).

Secercah harapan ditaruh perempuan berkulit gelap itu agar brondol bisa terisi penuh di dalam anyaman embung di atas kepalanya. Aktivitas ini saban hari ia lakukan di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Bahkan mentari baru muncul di ufuk timur.

Beranjak kerja sedini mungkin menjadi kebiasannya. Selama belasan tahun. Ia rela mengelilingi, menyisiri, menghalau rerumputan areal perkebunan kelapa sawit di daerah tempat tinggalnya. Itu untuk memastikan di bawah pohon kelapa sawit menemukan buah sebesar kurma tersebut jatuh ke tanah usai dipanen pemilik kebun.

Tidak kurang dari 15 tahun ia melakoni pekerjaan ini. Meski perempuan tak membatasi semangatnya untuk menyusuri areal salah satu tanaman penghasil minyak nabati tersebut. Luasnya mencapai 8 Hektare (Ha). Keberanian, kesabaran dan ketekunan melekat erat di sanubari perempuan 63 tahun itu.

Fatma

Diusia senjanya dia masih terlihat begitu bugar. Tubuh yang berisi menjadikan perempuan ini tetap bersemangat. Itu demi mempersembahkan hal terbaik guna membantu dan menopang perekonomian keluarganya. Meski tampak tangguh, ia sedikit pesimis ketika melangkahkan kaki di atas tanah kuning, bercampur bebatuan, lumpur dan debu.

Ibu dari 5 orang anak ini menyusuri jalan sejauh 3 Kilometer (Km) dari rumahnya menuju ke lokasi kebun kelapa sawit. Itu jika brondol di dalam keranjang terbuat dari anyaman rotan tak diperoleh sesuai harapan. Seketika tampak matanya berkaca-kaca di pelupuk mata kala mengisahkan perjalanan hidupnya tersebut.

Kerutan yang menggoreskan lembah-lembah tajam di kening, tergambar sempurna kala perempuan uzur itu menerobos rerumputan di bawah tanaman penghasil minyak sawit mentah. Optimis dan pesimis bercampur aduk ketika melewati satu per satu pohon. Namun ia percaya dengan memegang semangat akan menjadi tumpuan saat di areal kebun.

      
Topik Artikel :
Kodim 0407/Bengkulu tni TMMD
