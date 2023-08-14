Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Wury Estu Handayani, Istri Wapres Maruf Amin yang Raih Bintang Mahaputera Adipradana

Putri Amanda , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |15:40 WIB
Profil Wury Estu Handayani, Istri Wapres Maruf Amin yang Raih Bintang Mahaputera Adipradana
A
A
A

JAKARTA - Hj. Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin merupakan istri dari Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin. Wury menjabat sebagai PNS di Suku Dinas Jakarta Selatan sejak tahun 1995 hingga 2019 dan menjabat sebagai bendahara Persatuan Dokter Gigi Indonesia sejak 2005 hingga 2010.

Wury Estu Handayani lahir di Jakarta, 6 Maret 1974. Ia merupakan istri kedua dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin setelah istri pertamanya meninggal dunia akibat penyakit kanker pada tahun 2013. Sebelum menikah dengan Ma'ruf, Wury juga merupakan seorang janda setelah suami pertamanya meninggal pada tahun 2012.

Jika dibedah lebih dalam, kata ‘Wury’ memiliki arti belakang, ‘Estu’ bermakna sungguh, dan ‘Handayani’ artinya memberi dukungan. Jadi, arti nama Wury Estu Handayani adalah seseorang yang sungguh memberikan dukungan dari belakang.

Arti nama Wury Estu Handayani sejenak mengingatkan kita soal semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, “Tut Wuri Handayani” yang bermakna “dibelakang (seorang pendidik) harus bisa memberikan dorongan”.

Pada pernikahan pertamanya dengan Bangsdin M. Noor sejak tahun 1995, Ia dikaruniai 2 orang anak perempuan. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2014 di Masjid Istiqlal, Jakarta setelah melalui proses perkenalan yang cukup singkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180110//maruf-3A4y_large.jpg
Ma’ruf Amin: Santri Harus Kuasai Ilmu, Teknologi dan Menjadi Penggerak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165122//prabowo-7jRf_large.jpg
Temui Ma'ruf Amin, Prabowo Cium Tangan Lanjut Bahas Arah Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157546//prabowo-i63z_large.jpg
Pidato Ma’ruf Amin di Harlah PKB, Prabowo: Singkat dan Kena Inti Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138424//partai-5Izx_large.jpg
Maruf Amin: Pendidikan Instruktur PKPB Lahirkan Kader Ideologis dan Tangguh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133472//kh_maruf_amin_mui_beri_nasihat_ke_pemerintah_berarti_cinta-08wN_large.jpg
KH Ma'ruf Amin: MUI Beri Nasihat ke Pemerintah Berarti Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/337/3132376//maruf_amin-9jNS_large.JPG
Soal Wacana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Ma'ruf Amin: Tidak Mudah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement