Profil Wury Estu Handayani, Istri Wapres Maruf Amin yang Raih Bintang Mahaputera Adipradana

JAKARTA - Hj. Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin merupakan istri dari Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin. Wury menjabat sebagai PNS di Suku Dinas Jakarta Selatan sejak tahun 1995 hingga 2019 dan menjabat sebagai bendahara Persatuan Dokter Gigi Indonesia sejak 2005 hingga 2010.

Wury Estu Handayani lahir di Jakarta, 6 Maret 1974. Ia merupakan istri kedua dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin setelah istri pertamanya meninggal dunia akibat penyakit kanker pada tahun 2013. Sebelum menikah dengan Ma'ruf, Wury juga merupakan seorang janda setelah suami pertamanya meninggal pada tahun 2012.

Jika dibedah lebih dalam, kata ‘Wury’ memiliki arti belakang, ‘Estu’ bermakna sungguh, dan ‘Handayani’ artinya memberi dukungan. Jadi, arti nama Wury Estu Handayani adalah seseorang yang sungguh memberikan dukungan dari belakang.

Arti nama Wury Estu Handayani sejenak mengingatkan kita soal semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, “Tut Wuri Handayani” yang bermakna “dibelakang (seorang pendidik) harus bisa memberikan dorongan”.

Pada pernikahan pertamanya dengan Bangsdin M. Noor sejak tahun 1995, Ia dikaruniai 2 orang anak perempuan. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2014 di Masjid Istiqlal, Jakarta setelah melalui proses perkenalan yang cukup singkat.