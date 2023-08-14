Breaking News : Densus 88 Tangkap Teroris di Bekasi

, Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |16:39 WIB

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris di Bekasi.

"Iya benar ada penangkapan tersangka teroris," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Ramadhan belum menjelaskan secara rinci terkait penangkapan tersebut.

Namun dari informasi yang dihimpun, detasemen khusus berlambang burung hantu tersebut menangkap satu tersangka teroris.

BACA JUGA: 2 Pentolan Teroris KKB Pembunuh Anggota Brimob Segera Disidang

"Info lengkap menyusul," ujar Ramadhan.

(Erha Aprili Ramadhoni)