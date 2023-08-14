Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Peraih Bintang Mahaputera Pratama

Putri Amanda , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |16:40 WIB
Profil Mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Peraih Bintang Mahaputera Pratama
Boy Rafli Amar terima bintang jasa dari Presiden Jokowi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Boy Rafli Amar merupakan salah seorang purnawirawan perwira tinggi (pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Jabatan terakhirnya sebelum dimutasi sebagai Pati Densus 88 dalam rangka purnatugas adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam riwayatnya, Boy lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965.

Meski lahir di ibu kota, dia memiliki darah Minangkabau serta mempunyai gelar Datuak Rangkayo Basa. Pada perjalanan kariernya di Polri, Boy diketahui sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988. Sebelum menjadi Kepala BNPT, jenderal polisi bintang 3 ini memiliki catatan yang cukup hebat.

Mengawali kiprahnya sebagai Pamapta di Polres Metro Jakarta Pusat pada 1988, perlahan karier Boy Rafli Amar terus berangsur-angsur meningkat.

Selain pangkat, hal ini juga dibuktikan dengan deretan posisi strategis yang telah banyak ditempatinya. Sebut saja seperti Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88/Antiteror (2007), Direskrim Polda Maluku Utara (2008), Kapoltabes Padang Polda Sumbar (2008), hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya (2009).

Kariernya yang semakin bersinar kala berhasil menyemat jabatan Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri pada tahun 2010. Setelahnya, masing-masing dia menduduki posisi Karopenmas Divhumas Polri (2012), Kapolda Banten (2014), Kadiv Humas Polri (2016), Kapolda Papua (2017), hingga Wakalemdiklat Polri (2018).

Barulah setelahnya Boy ditunjuk sebagai Kepala BNPT pada tahun 2020. Jabatan ini bertahan sampai akhir kariernya di tahun 2023. Terbaru, dia dimutasi sebagai Pati Densus 88 dalam rangka purnatugas alias pensiun.

Sebelumnya, Sebanyak 18 tokoh menerima bintang tanda kehormatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi bintang tersebut secara langsung di Istana Negara pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023.

Topik Artikel :
BNPT Komjen Boy Rafli Amar
