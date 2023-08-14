Profil Iriana Jokowi, Penerima Bintang Mahaputera Adipradana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar upacara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023. Sebanyak 18 orang mendapatkan tanda kehormatan.

Salah satu orang yang menerima tanda kehormatan tersebut ialah Iriana Jokowi, Ibu Negara yang juga istri dari Presiden Jokowi. Ia mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana yang diberikan secara langsung Presiden Jokowi.

Profil Iriana

Iriana lahir di Jawa Tengah pada 1 Oktober 1963. Nama Iriana adalah pemberian dari sang kakek yang saat itu pulang sebagai guru dari Irian Jaya. Iriana merupakan anak dari pasangan Ngadijo dan Sri Soenarni.

Ia menikah dengan Presiden Jokowi pada 24 Desember 1986. Mereka bertemu saat Iriana datang ke rumah Lit Sriyanti yang merupakan adik Jokowi. Dari pernikahannya, Iriana dan Jokowi dianugerahi 3 anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep.

Iriana lulus dari SMA Negeri 3 Surakarta pada tahun 1983. Dan melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta selama enam semester. Ia memutuskan untuk berhenti berkuliah dan akhirnya menikah dengan Jokowi.