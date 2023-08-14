Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka Teroris yang Ditangkap di Bekasi Diduga Karyawan BUMN

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |16:48 WIB
Tersangka Teroris yang Ditangkap di Bekasi Diduga Karyawan BUMN
Ilustrasi Densus 88 menangkap tersangka teroris (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris di Bekasi. Dari informasi yang dihimpun, tersangka teroris berinisial DE merupakan seorang karyawan BUMN.

Informasi tersebut dikonfirmasi kepada Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar membenarkan informasi tersebut.

"Benar," kata Aswin saat dikonfirnasi soal informasi penangkapan teroris, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris di Bekasi.

"Iya benar ada penangkapan tersangka teroris," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (14/8/2023).

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
