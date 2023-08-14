Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal WFH ASN untuk Kurangi Polusi, Menpan RB: Sedang Kita Kaji

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |16:59 WIB
Soal WFH ASN untuk Kurangi Polusi, Menpan RB: Sedang Kita Kaji
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan saat ini sedang melakukan kajian terkait wacana work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Usulan WFH ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak polusi udara khususnya di wilayah Jakarta.

"Jadi gini, soal WFH ASN ini sedang kita kaji dengan komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah," ungkap Azwar di Istana Wapres, Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut, Azwar mengatakan saat ini sedang mempersiapkan sistem agar jika dilakukan WFH kinerja ASN tetap tinggi.

"Nah sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan. Nah nanti ada kriteria, mana yg memang bisa di-WFH mana yg tidak, itu sesuai dengan beberapa, teman-teman sedang mengusulkan, oh kalau kinerjanya sampai di sini dia bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi maka dari manapun dia bisa bekerja. Kalau kinerjanya tidak tinggi nanti diberi WFH di rumah bukan WFH, jangan-jangan istirahat. Nah ini semua lagi dikaji," ungkap Azwar.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan saat ini sedang mengkaji agar dilakukan WFH bagi ASN di DKI Jakarta baik, di Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Kementerian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Menpan RB ASN polusi udara WFH
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185851//banyak_asn_terpaksa_bercerai-vzPs_large.jpg
Mutasi Dikunci 10 Tahun, Banyak ASN Terpaksa Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850//pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791//pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/624/3185318//sekolah_kedinasan-69pX_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185227//menkeu_purbaya-NRHn_large.jpg
6 Fakta Kenaikan Gaji PNS, Begini Respons Purbaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185314//cpns-FuSa_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemenhub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement