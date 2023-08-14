Soal WFH ASN untuk Kurangi Polusi, Menpan RB: Sedang Kita Kaji

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan saat ini sedang melakukan kajian terkait wacana work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Usulan WFH ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak polusi udara khususnya di wilayah Jakarta.

"Jadi gini, soal WFH ASN ini sedang kita kaji dengan komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah," ungkap Azwar di Istana Wapres, Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut, Azwar mengatakan saat ini sedang mempersiapkan sistem agar jika dilakukan WFH kinerja ASN tetap tinggi.

"Nah sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan. Nah nanti ada kriteria, mana yg memang bisa di-WFH mana yg tidak, itu sesuai dengan beberapa, teman-teman sedang mengusulkan, oh kalau kinerjanya sampai di sini dia bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi maka dari manapun dia bisa bekerja. Kalau kinerjanya tidak tinggi nanti diberi WFH di rumah bukan WFH, jangan-jangan istirahat. Nah ini semua lagi dikaji," ungkap Azwar.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan saat ini sedang mengkaji agar dilakukan WFH bagi ASN di DKI Jakarta baik, di Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Kementerian.