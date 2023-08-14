Profil Olly Dondokambey, Gubernur Sulut yang Dapat Bintang Jasa Utama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar upacara pemberian tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 14 Agustus 2023.

Salah satu tokoh yang mendapatkan tanda kehormatan ini ialah Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Ia mendapatkan Bintang Jasa Utama yang diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi.

Olly lahir pada 18 November 1961 di Manado, Sulawesi Utara. Beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara sejak Februari 2016. Pada 2004, Olly memutuskan untuk menjadi calon legislatif partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Sulawesi Utara.

Pada tingkat lokal Sulawesi Utara, Olly dipilih untuk menjadi ketua DPD I PDIP Sulut sejak 2012. Dan terpilih kembali untuk menjadi pemimpin PDIP Sulut untuk periode 2015-2020. Olly merupakan satu-satunya kader PDIP yang menjabat sebagai ketua DPD sekaligus petinggi DPP.

Ia memiliki istri bernama Rita Tumuntuan dan dianugerahi 2 anak yang bernama Rio Alexander Jeremia Dondokambey dan Samuel Ray Christopher Dondokambey. Olly lulus dari SMA Negeri Manado pada tahun 1982 dan lanjut menempuh pendidikan di Akademi akuntansi Jayabaya tahun 1982-1984, D3 Akademi Akuntansi Manado tahun 1984-1987 serta S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma widya, Jakarta pada tahun 1995-1997.