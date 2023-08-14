Semarak Kampung Bendera di Surabaya, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib

Okezone Update kali ini menghadirkan kabar mengenai Kampung Bendera di Surabaya, Jawa Timur. Kampung ini selalu ramai dikunjungi wisatawan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.

Wisatawan membeli bendera dan aksesoris kemerdekaan. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai pernak-pernik di sepanjang Jalan Darmokali, Surabaya.

Tak hanya itu, kampung ini dikenal sebagai surganya macam-macam atribut kemerdekaan. Disebut Kampung Bendera karena puluhan pedagang dalam satu kampung ini telah menjual bendera merah putih secara turun menurun sejak puluhan tahun silam.

