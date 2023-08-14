Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Semarak Kampung Bendera di Surabaya, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib

Muhammad Fadli Rizal , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:03 WIB
Semarak Kampung Bendera di Surabaya dalam Okezone Updates. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Update kali ini menghadirkan kabar mengenai Kampung Bendera di Surabaya, Jawa Timur. Kampung ini selalu ramai dikunjungi wisatawan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.

Wisatawan membeli bendera dan aksesoris kemerdekaan. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai pernak-pernik di sepanjang Jalan Darmokali, Surabaya.

Tak hanya itu, kampung ini dikenal sebagai surganya macam-macam atribut kemerdekaan. Disebut Kampung Bendera karena puluhan pedagang dalam satu kampung ini telah menjual bendera merah putih secara turun menurun sejak puluhan tahun silam.

