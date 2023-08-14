Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Ki Mohamad Amir Sutaarga Penerima Bintang Jasa Nararya dari Jokowi

Alya Shafa Maryam , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:04 WIB
Sosok Ki Mohamad Amir Sutaarga Penerima Bintang Jasa Nararya dari Jokowi
Sosok Mohamad Amir Sutaarga/colonialarchicture
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya kepada Ki Mohamad Amir Sutaarga, di Istana Negara pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023.

Ki Mohamad Amir Sutaarga lahir 5 Maret 1928 di Kuningan, Jawa Barat. Dia merupakan anak sulung dari pasangan M. Ilyas Sutaarga dan Siti Mariah.

Dia kenal juga sebagai Bapak Permuseuman Indonesia. Perkenalannya dengan dunia museum sebenarnya tidak disengaja sejak bertemu dengan van der Hoop, seorang ilmuwan yang bekerja di Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Sekarang Museum Nasional).

Dilansir beragam sumber, Amir Sutaarga dikenal sebagai perintis dan pengembang Museologi Indonesia. Beberapa karya tulisannya berkaitan dengan museum, diantaranya : Capita Selekta Museografi dan Museologi (1964); Museum Etnografi : Perkembangan dan Fungsinya di Jaman Sekarang (1958); Museum dan Permuseuman di Indonesia (1968); Museum Problemen in Indonesia (1956).

Persoalan Museum di Indonesia (1962); Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum (1988); dan Studi Museologia (1991).

Halaman:
1 2
      
