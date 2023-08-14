Profil Wishnutama Kusubandio, Mantan Menparekraf Peraih Bintang Mahaputera Nararya

JAKARTA - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menerima anugerah Bintang Mahaputera Nararya. Penghargaan itu diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Wishnutama menjadi 1 dari 18 orang yang menerima gelar tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Jokowi.

Wishnutama merupakan pegiat seni dan juga telah lama berkecimpung di dunia industri media dan kreatif.

Pria kelahiran Jayapura, Papua pada 4 Mei 1970 ini pernah mengeyam pendidikan di luar negeri.

Ia pernah berkuliah di Norwich University. Wishnutama juga pernah mengambil jurusan komunikasi di Emerson College dan liberal arts di Mount Ida College.

Selama di Emerson, Wishnutama pernah mengikuti kelas Tv Production. Selain itu, ia berpartisipasi aktif dalam berbagai program pendidikan profesional, termasuk di GE Management Development Institute, Crotonville, New York, Harvard Business School, dan Harvard Kennedy School.

Dengan latar pendidikan yang digelutinya, ia terjun ke industi televisi. Sampai akhirnya, ia pernah menjadi direktur utama di salah satu stasiun televisi swasta.

Selama kariernya, Wishnutama juga pernah menjabat sejumlah posisi strategis, terutama di industri media, kreatif, dan digital.