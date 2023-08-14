Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sebut Teroris Diduga Karyawan BUMN Miliki Senpi Rakitan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:07 WIB
Polri Sebut Teroris Diduga Karyawan BUMN Miliki Senpi Rakitan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Densus 88 Antiteror Polri menyatakan bahwa tersangka teroris DE yang diduga merupakan seorang karyawan BUMN, diduga memiliki senjata api (senpi) rakitan.

"Diduga memiliki senjata api rakitan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris di Bekasi.

Dari informasi yang dihimpun, tersangka teroris berinisial DE merupakan seorang karyawan BUMN.

Informasi tersebut dikonfirmasi kepada Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar membenarkan informasi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri Teroris Terorisme
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493//polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475//lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186439//polri_award-4XO5_large.jpg
Komitmen Polri Wujudkan Kesetaraan Gender Diapresiasi UN Woman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186402//kapolri_jenderal_listyo_sigit-jht9_large.jpg
Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186377//polri_kerahkan_seribu_personel_tangani_221_kejadian_bencana_di_sumut-vCw0_large.jpg
Polri Kerahkan 1.030 Personel Tangani 221 Kejadian Bencana di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186361//korlantas_polri-4hJU_large.jpg
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement