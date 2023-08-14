Polri Sebut Teroris Diduga Karyawan BUMN Miliki Senpi Rakitan

JAKARTA - Densus 88 Antiteror Polri menyatakan bahwa tersangka teroris DE yang diduga merupakan seorang karyawan BUMN, diduga memiliki senjata api (senpi) rakitan.

"Diduga memiliki senjata api rakitan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris di Bekasi.

Dari informasi yang dihimpun, tersangka teroris berinisial DE merupakan seorang karyawan BUMN.

Informasi tersebut dikonfirmasi kepada Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar membenarkan informasi tersebut.