Tangkap Tersangka Teroris Karyawan BUMN di Bekasi, Densus 88 Lakukan Penggeledahan

, Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:08 WIB

JAKARTA - Densus 88 Antiteror Polri menyatakan melakukan penggeledahan usai menangkap tersangka teroris berinisial DE yang merupakan karyawan BUMN.

"Melakukan penggeledahan terhadap tersangka," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris di Bekasi.

Dari informasi yang dihimpun, tersangka teroris berinisial DE merupakan seorang karyawan BUMN.

Informasi tersebut dikonfirmasi kepada Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar membenarkan informasi tersebut.

"Benar," kata Aswin saat dikonfirnasi soal informasi penangkapan teroris, Jakarta, Senin (14/8/2023).

(Erha Aprili Ramadhoni)