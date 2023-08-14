Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Saldi Isra, Wakil Ketua MK yang Dikenal Sebagai Aktivis Antikorupsi

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:13 WIB
Profil Saldi Isra, Wakil Ketua MK yang Dikenal Sebagai Aktivis Antikorupsi
Saldi Isra (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda kehormatan terhadap 18 orang. Upacara penganugerahan ini diadakan di Istana Negara, Jakarta.

Gelar kehormatan ini diberikan kepada para tokoh yang memenuhi syarat pengabdian, jasa, dan memberikan inovasi untuk masyarakat. Salah satu tokoh yang dianugerahi tanda kehormatan ini ialah Wakil Ketua MK, Saldi Isra.

Ia mendapatkan Bintang Mahaputera Adipradana yang diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi.

Saldi lahir di Solok, Sumatera Barat pada 20 Agustus 1968. Ia baru saja menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada periode 2023-2028.

Ia juga pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia pada 2017. Sebelum terjun ke dunia politik, ia mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Saldi merupakan anak dari pasangan Ismail dan Ratina, dan memiliki istri bernama Leslie Annisa taufik. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar hingga menengah di kampung halamannya.

Halaman:
1 2
      
