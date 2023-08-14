Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah Rumah Tersangka Teroris di Bekasi, Densus 88 Temukan Senpi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:14 WIB
Geledah Rumah Tersangka Teroris di Bekasi, Densus 88 Temukan Senpi
Geledah rumah tersangka teroris di Bekasi, Densus 88 temukan senpi. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menggerebek rumah dari pria yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Sejumlah senjata api (senpi) disita dalam penggerebak tersebut.

Penggerebekan dilakukan di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Blok B 7, RT 7 RW 27, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Penggerebakan dilakukan pada Senin (14//20238) siang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia pukul 17.00 WIB, belasan polisi masih berada di sekitar lokasi. Personel Densus 88 bersenjata lengkap masih berjaga di lokasi dan melakukan penggeledahan.

Dalam penangkapan dan penggerebakan ini, sejumlah diduga senpi rakitan juga ditemukan. Terlihat juga sejumlah puluhan amunisi ditemukan dalam penggerebakan kali ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement