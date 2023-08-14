Dianugerahi Jokowi Bintang Budaya Parama Dahrma, Siapa Tjokorda Gde Agung Sukawati?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dahrma untuk Tjokorda Gde Agung Sukawati, di Istana Negara pada hari, Senin 14 Agustus 2023.

Dilansir beragam sumber, Tjokorda Gde Agung Sukawati merupakan tokoh penting yang memajukan kesenian dan pariwisata di Bali.

Dalam setiap kesempatan, beliau selalu memperlihatkan keunggulan Ubud. Hal tersebut dilakukannya dengan tujuan agar banyak yang tertarik berkunjung ke Ubud.

Oleh karena itu, tak heran kalau Tjokorda Gde Agung memiliki hubungan yang baik dengan seniman serta peneliti asing seperti Rudolf Bonnet ataupun Walter Spies.

Sebagai bentuk penghargaan kepada jasa-jasanya, wajah beliau terpampang secara jelas di Museum Puri Lukisan Ubud yang dikenal sebagai museum tertua di Pulau Bali.