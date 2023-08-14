Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dianugerahi Jokowi Bintang Budaya Parama Dahrma, Siapa Tjokorda Gde Agung Sukawati?

Alya Shafa Maryam , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:20 WIB
Dianugerahi Jokowi Bintang Budaya Parama Dahrma, Siapa Tjokorda Gde Agung Sukawati?
Sososk Tjokorda Gde Agung Sukawati/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dahrma untuk Tjokorda Gde Agung Sukawati, di Istana Negara pada hari, Senin 14 Agustus 2023.

Dilansir beragam sumber, Tjokorda Gde Agung Sukawati merupakan tokoh penting yang memajukan kesenian dan pariwisata di Bali.

Dalam setiap kesempatan, beliau selalu memperlihatkan keunggulan Ubud. Hal tersebut dilakukannya dengan tujuan agar banyak yang tertarik berkunjung ke Ubud.

Oleh karena itu, tak heran kalau Tjokorda Gde Agung memiliki hubungan yang baik dengan seniman serta peneliti asing seperti Rudolf Bonnet ataupun Walter Spies.

Sebagai bentuk penghargaan kepada jasa-jasanya, wajah beliau terpampang secara jelas di Museum Puri Lukisan Ubud yang dikenal sebagai museum tertua di Pulau Bali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement