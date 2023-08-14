Peran Teroris Karyawan BUMN, Galang Dana hingga Serukan Jihad Dukung ISIS

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap peran atau keterlibatan dari tersangka teroris berinisial DE yang merupakan karyawan BUMN.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, DE merupakan salah satu pendukung ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial (medsos).

"Dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad dan menyerukan agar bersatu dalam tujuan berjihad melalui Facebook," kata Ramadhan, Senin (14/8/2023).

Ramadhan menyebut, DE mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State yaitu Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi.

"Terlibat penggalangan dana. Merupakan Admin dan pembuat beberapa channel Telegram Arsip Film Dokumenter dan Breaking News yang merupakan channel Update teror global yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia," ujar Ramadhan.