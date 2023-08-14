Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terlibat Terorisme, Ini Sosok Karyawan PT KAI yang Ditangkap Densus 88

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:41 WIB
Terlibat Terorisme, Ini Sosok Karyawan PT KAI yang Ditangkap Densus 88
Karyawan PT KAI Diduga Terlibat Terorisme/Okezone
JAKARTA - Anggota Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri menangkap salah satu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT KAI karena diduga terlibat dalam kelompok terorisme atau ISIS.

Dari keterangan resmi Densus 88 yang diterima MNC Portal, penangkapan terjadi pada Senin (14/8/2023) sekitar pukul 13.17 WIB, di Jalan, Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara.

Adapun yang bersangkutan atas nama Dananjaya Erbening. Dia diduga menjadi pendukung ISIS dan aktif melakukan propaganda di media sosial (Facebook) dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad.

"Dananjaya Mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk bahasa arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State yaitu Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi," demikian keterangan resmi Densus 88 yang diterima MNC Portal, Senin (14/8/2023).

Tak hanya itu, Dananjaya Erbening diduga memiliki senjata api rakitan atau pistol. Melalui postingan akun Facebook miliknya, yang bersangkutan sudah melakukan uji coba senjata rakitan di sebuah perkebunan.

Terduga terorisme tersebut juga tergabung dalam grup telegram BEL4J4R PEDUL1 MUH4J1R, grup khusus penggalangan dana mengatasnamakan APM oleh YUSHA.

