HOME NEWS NASIONAL

Diciduk Densus 88 karena Terorisme, Karyawan PT KAI Dananjaya Erbening Sosok yang Tertutup

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:53 WIB
Diciduk Densus 88 karena Terorisme, Karyawan PT KAI Dananjaya Erbening Sosok yang Tertutup
Karyawan PT KAI Diduga Terlibat Terorisme/MNC Portal
A
A
A

BEKASI - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menggerebek kediaman diduga tersangka teroris, Dananjaya Erbening (DE) di wilayah Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Pelaku diduga merupakan seorang karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kereta Api Indonesia (KAI).

Ketua RT 07/RW27 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara Ichwanul Muslimin mengatakan pria yang ditangkap atau diduga pelaku berinisial DE yang berkisar berusia 28 tahun.

“Hari-hari bekerja sebagai karyawan BUMN, PT KAI. Saya interaksi jarang sama dia,” kata Ichwanul saat ditemui MNC Portal,, Senin (14/8/2023).

Ichwanul mengatakan sosok DE merupakan sosok yang tertutup. Namun, DE selalu ikut dalam kegiatan atau rapat yang dilakukan di lingkungan rumahnnya.

“Makanya kita enggak menyangka (terafiliasi teroris). Tapi jarang berbincang panjang lebar,” ungkapnya.

Adapun Ichwanul mengatakan, penggerebekan dilakukan pada Senin siang hari. Menurutnya sesaat sebelum penggerebekan dirinya dikabari oleh anggota Polisi akan dilaksanakan penggerebekan.

Halaman:
1 2
      
