Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo, Seniman Penerima Bintang Budaya Parama Dahrma

JAKARTA – Profil seniman kebudayaan dan pendidikan, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo mendapatkan Bintang Budaya Parama Dahrma dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama 17 orang penerima tanda kehormatan di Istana Negara pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023.

Dilansir beragam sumber, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo lahir pada 27 Oktober 1955 dan meninggal 31 Desember 2013.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo merupakan putra Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari istri keduanya, Kanjeng Raden Ayu Widyaningrum.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo adalah seorang politisi senior Indonesia yang menjabat sebagai Anggota DPR RI pada 1992—2009.