Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo, Seniman Penerima Bintang Budaya Parama Dahrma

Alya Shafa Maryam , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |18:03 WIB
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo, Seniman Penerima Bintang Budaya Parama Dahrma
Sosok Pangeran Haryo Joyokusumo/ Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA – Profil seniman kebudayaan dan pendidikan, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo mendapatkan Bintang Budaya Parama Dahrma dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama 17 orang penerima tanda kehormatan di Istana Negara pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023.

Dilansir beragam sumber, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo lahir pada 27 Oktober 1955 dan meninggal 31 Desember 2013.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo merupakan putra Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari istri keduanya, Kanjeng Raden Ayu Widyaningrum.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo adalah seorang politisi senior Indonesia yang menjabat sebagai Anggota DPR RI pada 1992—2009.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement