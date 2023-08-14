Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebelum Penangkapan, Tersangka Teroris di Bekasi Diduga Diintai Lebih dari Sepekan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |18:59 WIB
Sebelum Penangkapan, Tersangka Teroris di Bekasi Diduga Diintai Lebih dari Sepekan
Barang bukti terduka teroris di Bekasi (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap Dananjaya Erbening (DE) (28) pria yang diduga terlibat dalam jaringan teroris di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Blok B 7, RT 7 RW 27, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Aktivitas Dananjaya disebut telah diawasi polisi sejak lebih dari dua pekan ke belakang.

Hal itu diungkapkan Bendahara RT setempat, Agung. Agung awalnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian foto sosok Dananjaya, saat itu pihak kepolisian mengaku meminta izin untuk melakukan pengintaian.

“Sudah kurang lebih dua mingguan (diintai), memang udah izin (mengintai) mereka,” kata Agung, Senin (14/8/2023).

Agung menjelaskan, pengintaian dilakukan persis di pos satpam tepat di depan rumah kediaman Danan. Dilihat lokasi jarak lokasi diawasi tak lebih dari 5 meter.

“Mereka stand by di pos ini (tepat di depan rumah Danan) jadi diawasi langsung,” tuturnya.

Kendati demikian, polisi tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dilakukan Danan. “Jadi memang tidak diberitahu. Yang jelas katanya ada TO,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam penggerebekan ini polisi mengamankan berbagai senjata api diduga rakitan serta senjata air soft gun. Polisi juga mengamankan sejumlah buku-buku dan alat elektronik berupa laptop, komputer dan kamera.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement